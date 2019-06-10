Киев попал в топ-15 городов, наиболее перегруженных автомобилями
Согласно статистике аналитической компании TomTom, Киев оказался среди 15 городов-лидеров по показателю перегруженности автомобилями, передает Хмарочос.
Исследование проведено среди 403 городов в 56 странах на шести континентах.
Согласно объяснению, проценты обозначают количество дополнительного времени путешествия, которое водители тратят в течение всего года.
Исследование начинают с установления базовой продолжительности путешествия на разгруженных дорогах, в их различных сегментах в разное время. После этого анализируют время в пути в течение всего года для каждого города. Эту информацию сравнивают с базовыми данными, чтобы вычислить дополнительное время в пути.
Отмечают, что вычисляли не по установленным лимитам скорости, а по фактическим данным. Их накапливают анонимно в GPS-сервисах.
Так, в Киеве перегруженность составляет 46%. Это означает, что водители тратят на 46% больше времени, чтобы ездить по киевским дорогам. Легким днем для движения на дороге в 2018 году стало 8 апреля - тогда показатель загруженности на дорогах составил 6%.
Соответственно, самым тяжелым днем было 1 марта с уровнем загруженности в 107%.
Самое трудное время для киевских водителей - периоды 8: 00-9: 00 утром и 17: 00-18: 00 вечером.
Утром максимальное время задержки в дороге составил 26 минут, вечером - 27 минут.
В целом уровень загруженности дорог в Киеве повысился на 2% по сравнению с 2017 годом.
На момент написания новости сайт отражает 51-процентный уровень пробок на дорогах Киева.
Наиболее свободным от пробок городом, по данным TomTom, в 2018 году стало Гринсборо-Хай Поинт - с показателем 9%. В целом среди перечня городов, страдающих от пробок меньше, большинство составляют города США.
- Напомним, в рейтинге городов Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 Киев занял пятое место, а Львов оказался на 8 строчке.
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