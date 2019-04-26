Два украинских города увишлы в топ-10 смарт-городов по экономической эффективности

26 апреля, 2019, 13:33

В рейтинге городов Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 Киев занял пятое место, а Львов оказался на 8 строчке

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По результатам анализа ключевых показателей экономической эффективности столица Украины заняла пятое место в рейтинге городов Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 специализированного издания Financial Times - FDI Magazine. Еще один украинский город - Львов в десятке лидеров занял 8-е место.

Для ранжирования городов во внимание брались такие показатели, как стоимость квадратного метра ежегодной аренды офисных помещений класса А, размер средней заработной платы квалифицированного рабочего, стоимость номера в центре города за одну ночь в отелях категории 4 * и 5 *, общая ставка налога на прибыль , совокупная стоимость создания предприятия, регистрации права собственности и подключение промышленного предприятия к электросетям.

Первое место в рейтинге по показателю экономической эффективности заняла столица и крупнейших городов Республики Северная Македония (официальное название Македонии с февраля 2019) - Скопье.

На несколько позиций Киев также опередили София (Республика Болгария), Каунас (Литовская Республика) и польский Гданьск. На 8 месте оказался украинский Львов, за ним следует столица Литвы Вильнюс, а замыкает ТОП-10 вьетнамская столица Ханой.