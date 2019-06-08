"Поле убитое, там лисы живут". Экс-футболист "Шахтера", который остался в оккупированном Донецке, описал состояние "Донбасс-Арены"

8 июня, 2019, 14:59

Один из входов на трибуны. Следы от пуль - не от боев, линия фронта там не проходит, а от "развлечений" россиян и их наемников фото: італійський фотограф Джорджио Біанчі (vchasnoua.com)

В оккупированном российско-террористическими силами Донецке на "Донбасс Арене" поселились четыре лисы

Об этом в интервью российскому спортивному изданию "Матч" заявил бывший футболист донецкого ФК "Шахтер" Алексей Бахарев, который в настоящее время проживает в Донецке. Он рассказал о реалиях жизни в ОРДЛО и о своей работе на неподконтрольной территории, передает издание Информатор из Луганщины.

После начала боевых действий ФК "Шахтер" эвакуировал из зоны АТО всю свою структуры, включая футбольную академию, но оставил в Донецке небольшую футбольную школу. В этой школе Бахарев продолжает работать детским тренером.

По словам экс-футболиста, бывшая инфраструктура ФК "Шахтер" - стадион "Донбасс Арена" и спортивная база на Кирша - теперь заброшенные и находятся в плохом состоянии.

"Поле убитое, там лисы живут. Норы роют, на солнышке греются. Четыре штуки. Никак вывести их не могут. А может, не пытаются", - описал Бахарев состояние "Донбасс-Арены".

Еще хуже обстоят дела на бывшей спортивной базе "Шахтера".

"... Закрытая, пользоваться ею нельзя. Проезжал как-то мимо - ужас, что творится. Лес, заросли, никому ничего не надо", - рассказал Бахарев.

Он также отметил, что ему все равно, какой страну будет в будущем будет принадлежать ОРДЛО, главное, мол, чтобы ситуация наладилась и прекратился конфликт.

"Уже пусть куда-нибудь бы качнулась наша донецкая ситуация. В любую сторону, по барабану. Может, с изменением украинской власти что-то улучшится. Чтобы хоть какая-то стабильность началась бы! Чтобы без лис на стадионах, - выразил свои надежды Бахарев.