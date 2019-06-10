Футболист "Динамо" оказался среди самых талантливых игроков Европы 1999 года рождения

10 июня, 2019, 08:24

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко попал в топ-20 самых талантливых футболистов Европы 1999 года рождения

Список составил бельгийский журнал Sport / Foot Magazine.

В этом сезоне крайний защитник "Динамо" Виталий Миколенко провел 32 матча, забил 1 гол и сделал 5 голевых пасов. Кроме Виталия, в список также попал россиянин Иван Игнатьев, который выступает в "Краснодаре" на позиции форварда.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Милан"), Альбан Ляфон (Франция, "Фиорентина"); защитники: Виталий Миколенко (Украина, "Динамо"), Диогу Далот (Португалия, "Манчестер Юнайтед"), Маттейс где Лигт (Нидерланды, "Аякс"), Ибраима Конате (Франция, "Лейпциг"), Эван Ньдика (Франция , "Айнтрахт"); полузащитники: Флорентину (Португалия, "Бенфика"), Кай Хаверц (Германия, "Байер"), Николо Дзаньоло (Италия, "Рома"), Ханнес Вольф (Австрия, "Зальцбург"), Браими Диас (Испания, "Реал") Дэниэл Арзани (Австралия, "Селтик"), Тайлер Адамс (США, "Лейпциг"); нападающие: Рафаэль Леао (Португалия, "Лилль"), Эсекьель Барко (Аргентина, "Атланта Юнайтед"), Мизиано Маолида (Франция, "Ницца"), Александр Исаак (Швеция, "Виллем II"), Хуан Камиль Эрнандес (Колумбия, "Уотфорд"), Иван Игнатьев (Россия, "Краснодар").