Дело Медведчука: Генпрокуратура просит СБУ ускорить экспертизу
Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в своем Facebook.
Сарган отметила, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины.
"Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука. ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем генпрокурор уже напомнил и.о. главы СБУ И. Баканову в официальном письме", - написала пресс секретарь Луценко.
Она также отметила, что ГПУ настаивает на принятии Верховной Радой закона о коллаборантстве.
"Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора - конечно, возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборантстве. Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства ", - подчеркнула Сарган.
- Напомним, Петр Порошенко обратился в Службу безопасности Украины с требованием проанализировать целесообразность присутствия Виктора Медведчука на переговорах в Минске.
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