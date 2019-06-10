Береговая линия в Арктике сокращается со скоростью до метра в сутки, - исследование
Причина заключается в глобальных изменениях климата, пишет Eurek Alert.
Штормы в канадской Арктике из-за повышения температуры в регионе стали смывать оттаявшие части берегов, которые ранее были вечной мерзлотой. Этот процесс происходит летом, когда слой льда на побережье тает.
Исследователи в 2017 году изучили береговую линию острова Гершель, также известную как Кикиктарук, возле побережья Юкона в канадской Арктике, с помощью дрона. Сравнение с данными, собранными с 1952 по 2017 годы, показало, что уровень эрозии береговой линии в шесть раз превышает прогнозы.
Исследователи изучали берег в течение 40 дней - за это время береговая линия потеряла около 14,5 м. В некоторые дни она сокращалась на метр, отмечают ученые.
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