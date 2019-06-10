Береговая линия в Арктике сокращается со скоростью до метра в сутки, - исследование

10 июня, 2019, 18:05

Аэросъемка, проведенная исследователями из Эдинбургского университета, показала, что береговая линия в Арктике разрушается рекордно быстрыми темпами - до метра в день

Причина заключается в глобальных изменениях климата, пишет Eurek Alert.

Штормы в канадской Арктике из-за повышения температуры в регионе стали смывать оттаявшие части берегов, которые ранее были вечной мерзлотой. Этот процесс происходит летом, когда слой льда на побережье тает.

Исследователи в 2017 году изучили береговую линию острова Гершель, также известную как Кикиктарук, возле побережья Юкона в канадской Арктике, с помощью дрона. Сравнение с данными, собранными с 1952 по 2017 годы, показало, что уровень эрозии береговой линии в шесть раз превышает прогнозы.

Исследователи изучали берег в течение 40 дней - за это время береговая линия потеряла около 14,5 м. В некоторые дни она сокращалась на метр, отмечают ученые.