Смертность от аномальной жары к 2080 году увеличится в пять раз

1 августа, 2018, 11:23

Ученые из Университета Монаша подсчитали, что к 2080 году уровень смертности от жары в тропических и субтропических регионах вырастет в пять раз

Как пишет EurekAlert, станет причиной повышения температуры на поверхности Земли из-за глобального потепления.

Исследователи создали математическую модель, в которой учитывался объем выбросов парниковых газов, таяние льдов в Арктике, способность человека адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям, а также плотность населения в том или ином регионе.

В результате ученые составили несколько сценариев развития событий. При наиболее пессимистичном в австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от стихийных бедствий (аномальная жара, засуха и пожары) c 2031 по 2080 годы увеличится на 471% в сравнении с периодом с 1971 по 2010 годы.

Число жертв изменений климата существенно вырастет в Греции, Индии, Японии и Канаде, прогнозируют ученые. Украины же изменения коснутся, но на минимальном уровне.

"В будущем волны жары будут более частыми, более интенсивными и длиться дольше. Если мы не найдем способ смягчить смену климата и помочь людям адаптироваться к новым температурам, нас ждет большой рост числа смертей от волн жары, особенно в бедных странах на экваторе", - говорит Юйминь Го из университета Монаша.