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Espreso.tvСпортБельгийский клуб предложил 3 млн евро за футболиста сборной Украины

Бельгийский клуб предложил 3 млн евро за футболиста сборной Украины


фото: ffu.ua
Бельгийский "Генк" готов заплатить 3 млн евро за игрока сборной Украины и "Зари" Александра Караваева

Об этом сообщает VoetbalBelgie.be.

Футболист "Зари" и сборной Украины Александр Караваев вскоре может пополнить число украинских игроков, выступающих в чемпионате Бельгии. В услугах Караваева всерьез заинтересован чемпион страны "Генк", в котором выступает Руслан Малиновский. "Генк" уже сделал конкретное предложение "Зари" о переходе 27-летнего футболиста за 3 млн евро.

В УПЛ-2018/19 в активе Караваева 31 матч, 8 голов и 5 результативных передач.

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