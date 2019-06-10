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Espreso.tvСпортУкраина - Люксембург: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020

Украина - Люксембург: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020


фото: ootballua.tv
Сегодня во Львове сборная Украины по футболу встречается с Люксембургом в отборочном матче чемпионата Европы-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Поединок отбора на Евро-2020 Украина - Люксембург пройдет на "Арене Львов" и начнется в 21.45. Трансляция матча запланирована на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

Сборная Украины на старте отборочного турнира сыграла три матча: отобрала очки у фаворита группы - Португалии (0: 0), одержала победу над Люксембургом (2: 1) и разгромила Сербию - 5: 0. Команда Андрея Шевченко с 7 очками лидирует в группе B. Сербия 1 пункт и находится на дне таблицы. В Люксембурге, который на выезде сыграл вничью с Литвой, 4 балла. В Португалии после двух матчей 2 очка.

  • 9 июня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, имеет ли форвард испанского "Альбасете" шансы вернуться в национальную команду.
  • 7 июня во Львове сборная Украины разгромила Сербию в отборе Евро-2020 и получила одну из крупнейших побед в своей истории.

 

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