Украина - Люксембург: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020

10 июня, 2019, 08:53

Сегодня во Львове сборная Украины по футболу встречается с Люксембургом в отборочном матче чемпионата Европы-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Поединок отбора на Евро-2020 Украина - Люксембург пройдет на "Арене Львов" и начнется в 21.45. Трансляция матча запланирована на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

Сборная Украины на старте отборочного турнира сыграла три матча: отобрала очки у фаворита группы - Португалии (0: 0), одержала победу над Люксембургом (2: 1) и разгромила Сербию - 5: 0. Команда Андрея Шевченко с 7 очками лидирует в группе B. Сербия 1 пункт и находится на дне таблицы. В Люксембурге, который на выезде сыграл вничью с Литвой, 4 балла. В Португалии после двух матчей 2 очка.