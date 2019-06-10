Акция "Останови капитуляцию": под АП сожгли белый флаг
Об этом сообщил в Facebook журналист Стас Козлюк.
"В АП сожгли белый флаг. Народу возможно около 2 тыс.", - написал Козлюк.
Напомним, в понедельник, 10 июня, в 19:00 под Администрацией президента Украины началась акция "Останови капитуляцию" . Участники акции требуют введения в группу, которая составляет дорожную карту выполнения Минских соглашений, ветеранов войны на Донбассе, которые имеют доверие в ветеранской общественности и могли бы информировать о требованиях к переговорщикам в Минске, а также обосновании принятия решений.
Активисты также заявили, что требуют выполнения обещаний Владимира Зеленского о деолигархизации, отсутствии кулуарных договоренностей с олигархами и открытости процессов. При этом они напомнили о встрече Зеленского с бизнесменом Игорем Пинчуком, после которой тестя Пинчука Леонида Кучму назначили руководить переговорами в Минске.
Инициаторы акции подчеркивают, что акция мирная, оружие, потасовку и вандализм "не будут приветствовать", а из флагов возможно использование только флагов Украины и военной символики.
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