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Espreso.tvОбществоАкция "Останови капитуляцию": под АП сожгли белый флаг

Акция "Останови капитуляцию": под АП сожгли белый флаг

Участники акции "Останови капитуляцию" возле Администрации президента Украины сожгли белый флаг - символ признания поражения

Об этом сообщил в Facebook журналист Стас Козлюк.

"В АП сожгли белый флаг. Народу возможно около 2 тыс.", - написал Козлюк.

Напомним, в понедельник, 10 июня, в 19:00 под Администрацией президента Украины началась акция "Останови капитуляцию" . Участники акции требуют введения в группу, которая составляет дорожную карту выполнения Минских соглашений, ветеранов войны на Донбассе, которые имеют доверие в ветеранской общественности и могли бы информировать о требованиях к переговорщикам в Минске, а также обосновании принятия решений.

Активисты также заявили, что требуют выполнения обещаний Владимира Зеленского о деолигархизации, отсутствии кулуарных договоренностей с олигархами и открытости процессов. При этом они напомнили о встрече Зеленского с бизнесменом Игорем Пинчуком, после которой тестя Пинчука Леонида Кучму назначили руководить переговорами в Минске.

Инициаторы акции подчеркивают, что акция мирная, оружие, потасовку и вандализм "не будут приветствовать", а из флагов возможно использование только флагов Украины и военной символики.

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