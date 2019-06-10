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Espreso.tvОбществоПод АП началась акция "Останови капитуляцию": от Зеленского требуют привлечь к Минску ветеранов

Под АП началась акция "Останови капитуляцию": от Зеленского требуют привлечь к Минску ветеранов

В понедельник, 10 июня, в 19:00 под Администрацией президента Украины началась акция "Останови капитуляцию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Цель акции - введение в группу, которая составляет дорожную карту к Минску, людей из ветеранов, имеющих доверие в ветеранской среде, которые бы информировали о требованиях, предъявляемых переговорщикам в Минске, и обосновывали те или иные решения", - сообщил инициатор акции пользователь Serg Marco.

Активисты также заявили, что требуют исполнения обещаний Владимира Зеленского о деолигархизации, отсутствии кулуарных договоренностей с олигархами и открытости процессов. При этом они напомнили о встрече Зеленского с бизнесменом Игорем Пинчуком, после которой тестя Пинчука Леонида Кучму назначили руководить переговорами в Минске.

"Секретная встреча с олигархом Пинчуком, после которой переговорщиком в Минске был назначен Кучма, а пресс-секретарь Зеленского повторяет тезисы Кучмы о "ВСУ, которые стреляют по мирным объектам", наглядно дает понять, что заявления Зеленского не были выполнены. Что в его команде деструктивные элементы. Поэтому мы даем возможность президенту пойти навстречу ветеранскому обществу и построить прозрачные процессы, которые не дадут изменить интересам Украины на международной арене", - заявляют инициаторы акции.

Активисты отмечают, что акция мирная, оружие, потасовку и вандализм "не будут приветствовать", а из флагов возможно использование только флагов Украины и военной символики.

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