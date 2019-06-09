Зеленский ожидал начала съезда партии "Слуга народа" в актерском фургончике

9 июня, 2019, 12:37

Об этом рассказывает NV.ua .

"Зайдите. Зачем вам рассказывать, что я делаю, когда вы можете это увидеть?" - сказал он, пригласив журналистку издания Кристину Бердинских осмотреть автомобиль.

Трейлер является "домом на колесах", в котором расположены небольшая зона отдыха, умывальники и стол для грима.

Президент также получил несколько документов и показал их журналистам, заявив, что у него отсутствуют списки партии Слуга народа.

"Смотрите, нет здесь списков у меня. Нет, мне так кажется", - сказал Зеленский.