Зеленский ожидал начала съезда партии "Слуга народа" в актерском фургончике
9 июня, 2019, 12:37
Перед началом сегодняшнего съезда президентской партии "Слуга народа" глава государства Владимир Зеленский провел в специальном фургончике, похожем на те, которые используются во время съемок кинофильмов
Об этом рассказывает NV.ua .
"Зайдите. Зачем вам рассказывать, что я делаю, когда вы можете это увидеть?" - сказал он, пригласив журналистку издания Кристину Бердинских осмотреть автомобиль.
Трейлер является "домом на колесах", в котором расположены небольшая зона отдыха, умывальники и стол для грима.
Президент также получил несколько документов и показал их журналистам, заявив, что у него отсутствуют списки партии Слуга народа.
"Смотрите, нет здесь списков у меня. Нет, мне так кажется", - сказал Зеленский.
- В воскресенье, 9 июня, в 12:00 в Национальном ботаническом саду имени Гришко начался съезд партии "Слуга народа". Во время съезда будет утвержден и обнародован список кандидатов от партии в общемандатном и одномандатном округах.
- Возглавил партию советник президента Дмитрий Разумков.
- При этом партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко собралась на полтора часа раньше и уже объявила свою первую десятку .
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