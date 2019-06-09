Забудьте о рейтингах. Мы с вами на войне, - Парубий
Об этом с трибуны съезда партии "Европейская солидарность", который проводился в воскресенье, 9 июня 2019 года, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Еспресо.TV .
Он отметил, что сейчас не время разочаровываться или сдаваться, ведь в предыдущие годы важные преобразования в стране также приходилось внедрять в крайне неблагоприятных обстоятельствах. Так же как и достигать успеха на фронте, добавил политик.
"Под обстрелами из Москвы мы меняли Украину. Это как раненый боец сам себе перевязывает рану и даже идет в атаку. Это так и было, когда главнокомандующий приказал перейти в контрнаступление и это было крупнейшее контрнаступление в современной истории Украины", - отметил политик .
"Забудьте о рейтингах. Мы с вами на войне", - подчеркнул Парубий, пояснив при этом, что сейчас главным являются не показатели социологических опросов, а реальные достижения.
Что же касается возможного реванша ориентированных на Россию партий и движений, то такая угроза действительно существует, однако страна меняется и на пути врага стоит новое поколение патриотов.
"Нация меняется. Мы не вернемся в рабское ярмо, как бы этого не хотелось демонам прошлого... В нашем государстве достаточно сильных и мужественных граждан", - подытожил Парубий.
- Напомним, на съезде Петр Порошенко представил первую десятку своего списка.
- Ирина Геращенко, заместитель Парубия, в свою очередь призвала на этих выборах "остановить Малороссию" - точно также как "пять лет назад мы остановили проект "Новороссия".
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