Забудьте о рейтингах. Мы с вами на войне, - Парубий

9 июня, 2019, 18:28

Во время этой парламентской кампании проукраинские силы должны сплотиться вокруг защиты того, что достигнуто после победы Революции Достоинства и не допустить возвращения "демонов прошлого"

Об этом с трибуны съезда партии "Европейская солидарность", который проводился в воскресенье, 9 июня 2019 года, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Еспресо.TV .

Он отметил, что сейчас не время разочаровываться или сдаваться, ведь в предыдущие годы важные преобразования в стране также приходилось внедрять в крайне неблагоприятных обстоятельствах. Так же как и достигать успеха на фронте, добавил политик.

"Под обстрелами из Москвы мы меняли Украину. Это как раненый боец сам себе перевязывает рану и даже идет в атаку. Это так и было, когда главнокомандующий приказал перейти в контрнаступление и это было крупнейшее контрнаступление в современной истории Украины", - отметил политик .

"Забудьте о рейтингах. Мы с вами на войне", - подчеркнул Парубий, пояснив при этом, что сейчас главным являются не показатели социологических опросов, а реальные достижения.

Что же касается возможного реванша ориентированных на Россию партий и движений, то такая угроза действительно существует, однако страна меняется и на пути врага стоит новое поколение патриотов.

"Нация меняется. Мы не вернемся в рабское ярмо, как бы этого не хотелось демонам прошлого... В нашем государстве достаточно сильных и мужественных граждан", - подытожил Парубий.