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Espreso.tvОбществоВ лагере в Черновицкой области отравились 30 детей

В лагере в Черновицкой области отравились 30 детей


фото: acc.cv.ua
В Черновицкой области с симптомами отравления госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря

Об этом сообщает информационное агентство АСС.

У 30-ти детей, отдыхающих в летнем лагере в селе Репужинцы Заставнивского района на Буковине, оказались симптомы отравления. Сейчас в лагере работают врачи, которые выясняют причины заболевания.

Вызов о недомогании воспитанников получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины. Как рассказал заместитель директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Сергей Торский, сегодня, 9 июня, получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у 30-ти детей, отдыхающих в лагере в Репужинцах. Сейчас туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской ЦРБ.

По словам руководителя ГУ Госпродпотребслужбы Черновицкой области Александра Александрюк, который сейчас находится в лагере, у больных детей наблюдалась тошнота и рвота.

"Но ситуация улучшается. Комиссия в составе Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте. Устанавливаем, что могло вызвать заболевание детей", - сказал Александрюк.

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