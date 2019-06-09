В лагере в Черновицкой области отравились 30 детей
Об этом сообщает информационное агентство АСС.
У 30-ти детей, отдыхающих в летнем лагере в селе Репужинцы Заставнивского района на Буковине, оказались симптомы отравления. Сейчас в лагере работают врачи, которые выясняют причины заболевания.
Вызов о недомогании воспитанников получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины. Как рассказал заместитель директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Сергей Торский, сегодня, 9 июня, получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у 30-ти детей, отдыхающих в лагере в Репужинцах. Сейчас туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской ЦРБ.
По словам руководителя ГУ Госпродпотребслужбы Черновицкой области Александра Александрюк, который сейчас находится в лагере, у больных детей наблюдалась тошнота и рвота.
"Но ситуация улучшается. Комиссия в составе Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте. Устанавливаем, что могло вызвать заболевание детей", - сказал Александрюк.
- Напомним, 2 апреля отравились четверо детей в одном из детских садов Львова.