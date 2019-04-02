Во львовском детском саду отравились 4 ребенка
Об этом сообщило региональное управление Нацполиции в Facebook.
"В Железнодорожный отдел полиции 1 апреля поступило сообщение о том, что в одну из больниц во Львове в период от 29 марта до 1 апреля доставили четверо детей в возрасте от 3 до 5 лет с диагнозом "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трое детей находятся на лечении в медицинском учреждении, один мальчик был отпущен домой. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначены экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины).
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