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Во львовском детском саду отравились 4 ребенка


фото: volynnews
Правоохранители устанавливают обстоятельства пищевого отравления четырех детей в одном из детских садов Львова

Об этом сообщило региональное управление Нацполиции в Facebook.

"В Железнодорожный отдел полиции 1 апреля поступило сообщение о том, что в одну из больниц во Львове в период от 29 марта до 1 апреля доставили четверо детей в возрасте от 3 до 5 лет с диагнозом "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое детей находятся на лечении в медицинском учреждении, один мальчик был отпущен домой. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначены экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины).

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