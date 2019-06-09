КС Молдовы одновременно объявил "неконституционными" и правительство, и парламент

9 июня, 2019, 08:48

В Молдове произошел очередной острый политический кризис. Только за один день, 8 июня 2019 года, Конституционный суд страны признал "неконституционным" указы президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя блока ACUM Майи Санду на должность премьер-министра и о назначении правительства, а также о "неконституционности" решений парламента и полномочий спикера Зинаиды Гречаной

Решение КС опубликовано на официальном сайте учреждения, передает кишиневский портал Newsmaker .

В общем Конституционный суд вчера, 8 июня, опубликовал на своем сайте четыре неоднозначных решения.

"При этом суд, вопреки сложившейся практике, не проводил публичных заседаний по рассмотрению обращений, а только сообщал о принятых решениях на сайте", - отмечается в сообщении.

Прежде всего, на сайте Конституционного суда (КС) Молдавии опубликовали датированная 8 июня решение о том, что парламент, который должен быть распущен из-за неспособности течение трех месяцев сформировать правительство, не имеет права принимать законы и формировать руководящие органы.

Затем там же появилось решение, в котором КС признал неконституционным избрание Зинаиды Гречаной председателем парламента. Тем же решением в суде уже признали незаконными все документы, которые в будущем примет парламент Молдовы десятого созыва.

Закончилась серия подобных решений документом о "неконституционности" премьерства Майи Санду.