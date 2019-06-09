Непобедимый украинский боксер одержал очередную победу
9 июня, 2019, 15:18
Непобедимый украинский боксер Олег Малиновский получил 24 победу в карьере
Об этом сообщает Luckypunch в facebook.
Украинский боксер полулегкого веса (до 57 кг) на вечере бокса в Бильбао (Испания), одержал победу над представителем Доминиканы Алексом Морой.
Поединок продлился все отведенные восемь раундов и завершился победой украинца по очкам. Для Малиновского эта победа стала 24-й в карьере, украинец еще не потерпел ни одного поражения.
- Напомним, 6 июня WBO отобрала у украинского боксера Александра Усика титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.
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