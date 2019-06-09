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Espreso.tvСпортНепобедимый украинский боксер одержал очередную победу

Непобедимый украинский боксер одержал очередную победу


фото: facebook
Непобедимый украинский боксер Олег Малиновский получил 24 победу в карьере

Об этом сообщает Luckypunch в facebook.

Украинский боксер полулегкого веса (до 57 кг) на вечере бокса в Бильбао (Испания), одержал победу над представителем Доминиканы Алексом Морой.

Поединок продлился все отведенные восемь раундов и завершился победой украинца по очкам. Для Малиновского эта победа стала 24-й в карьере, украинец еще не потерпел ни одного поражения.

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