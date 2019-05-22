Нардеп-беглец Онищенко заявил, что возвращается в Украину и готовится идти на выборы
22 мая, 2019, 09:02
Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе и рассматривает вариант участия в парламентских выборах
Об этом он заявил телеканалу " 112 ".
"Я в Киев вернусь еще, я просто написал в судебные органы, что готов участвовать в своем судебном процессе. Завтра (22 мая - ред.) у меня будет первое судебное заседание, думаю, на второе уже я приеду. Думаю, 10 дней - две недели ", - сказал он.
Он отметил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах, но не сообщил, с какой политической силой.
Кроме этого, Онищенко намерен через суд добиться преследования экс-президента Порошенко через коррупционные схемы.
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- Напомним, что в среду, 22 мая, в Печерском суде состоится заседание по так называемому "газовому делу Онищенко", на котором суд решит, снимать с розыска народного депутата Александра Онищенко, который хочет вернуться в Украину.
- Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег через "Укргаздобыча". В декабре 2015 года НАБУ начало расследовать схемы на госпредприятии "Укргаздобыче", в результате которых государство недополучила миллиарды гривен.
- Весной 2017 нардеп объявил, что получил статус политбеженца в Евросоюзе .
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