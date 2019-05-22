Нардеп-беглец Онищенко заявил, что возвращается в Украину и готовится идти на выборы

22 мая, 2019, 09:02

Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе и рассматривает вариант участия в парламентских выборах

Об этом он заявил телеканалу " 112 ".

"Я в Киев вернусь еще, я просто написал в судебные органы, что готов участвовать в своем судебном процессе. Завтра (22 мая - ред.) у меня будет первое судебное заседание, думаю, на второе уже я приеду. Думаю, 10 дней - две недели ", - сказал он.

Он отметил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах, но не сообщил, с какой политической силой.

Кроме этого, Онищенко намерен через суд добиться преследования экс-президента Порошенко через коррупционные схемы.

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