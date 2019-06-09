Генпрокуратура возобновила дело против "Юры Енакиевского", - СМИ
Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает "Украинская правда".
По данным собеседника издания, все детали об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.
Ранее Иванющенко подозревали по двум эпизодам.
Первый из них касался растраты денег, которые выделили в рамках "Киотского протокола" (международное соглашение об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов) на утепление объектов социальной сферы на Луганщине.
В декабре 2014 года Иванющенко сообщили о подозрении по ч.3 ст. 368-2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК по факту получения неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере (618 млн грн) и завладения средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц.
Однако, в 2015-2016 годах суды всех инстанций подтвердили, что ООО "Карпатыбудинвест" должным образом выполнил работы. В начале апреля 2019 года Киевский апелляционный суд обязал прокуроров снять подозрение с Иванющенко из-за отсутствия состава преступления.
Второй эпизод касается завладение долей в уставном фонде ООО "Промрынок" (рынок "7-й километр" в Одессе). В сентябре 2016 года Иванющенко сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358. Они касались организации вымогательства доли в ООО "Промрынок" у его основателей и по факту организации подделки официального протокола общего собрания участников ООО, на основании которого рынок перешел в собственность Иванющенко.
В 2007 году Юрий Иванющенко стал народный депутатом от "Партии Регонов". Он, якобы, является известным криминальным авторитетом по кличке "Юра Енакиевский".
- 4 июня стало известно, что прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство, в котором фигурировал экс-нардеп Юрий Иванющенко.
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