Генпрокуратура возобновила дело против "Юры Енакиевского", - СМИ

9 июня, 2019, 22:49

Генеральная прокуратура Украины возобновила дела в отношении экс-регионала из окружения Виктора Януковича - Юрия Иванющенко

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает "Украинская правда".

По данным собеседника издания, все детали об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.

Ранее Иванющенко подозревали по двум эпизодам.

Первый из них касался растраты денег, которые выделили в рамках "Киотского протокола" (международное соглашение об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов) на утепление объектов социальной сферы на Луганщине.

В декабре 2014 года Иванющенко сообщили о подозрении по ч.3 ст. 368-2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК по факту получения неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере (618 млн грн) и завладения средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц.

Однако, в 2015-2016 годах суды всех инстанций подтвердили, что ООО "Карпатыбудинвест" должным образом выполнил работы. В начале апреля 2019 года Киевский апелляционный суд обязал прокуроров снять подозрение с Иванющенко из-за отсутствия состава преступления.

Второй эпизод касается завладение долей в уставном фонде ООО "Промрынок" (рынок "7-й километр" в Одессе). В сентябре 2016 года Иванющенко сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358. Они касались организации вымогательства доли в ООО "Промрынок" у его основателей и по факту организации подделки официального протокола общего собрания участников ООО, на основании которого рынок перешел в собственность Иванющенко.

В 2007 году Юрий Иванющенко стал народный депутатом от "Партии Регонов". Он, якобы, является известным криминальным авторитетом по кличке "Юра Енакиевский".