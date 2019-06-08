Обострение на Донбассе: оккупанты атакуют Приазовья и окрестности Горловки
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник выпустил более 120 снарядов из 122 мм ствольной артиллерии и около 28 танковых снарядов, говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня зафиксирован случай обстрела позиций украинских воинов с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружение и на Горловском направлении.
Отмечается, что оккупанты вели огонь из 120 и 80 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в Приазовье и вблизи Горловки нет, говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что на обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские военные дали адекватный ответ. Потери врага уточняются.
Циничное и демонстративное использование врагом запрещенных артиллерийских систем демонстрируют нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские договоренности, - отметили в штабе.
- Напомним, 8 июня в пресс-центре ООС сообщили, что на Донбассе наемники РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня , один боец ВСУ ранен.
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