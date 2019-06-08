Обострение на Донбассе: оккупанты атакуют Приазовья и окрестности Горловки

8 июня, 2019, 21:58

Из населенных пунктов Саханка и Веселое оккупанты прицельно вели огонь из 122 мм артиллерии и пушек танков по позициям украинских бойцов в районе населенных пунктов Водяное и Лебединский

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник выпустил более 120 снарядов из 122 мм ствольной артиллерии и около 28 танковых снарядов, говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня зафиксирован случай обстрела позиций украинских воинов с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружение и на Горловском направлении.

Отмечается, что оккупанты вели огонь из 120 и 80 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в Приазовье и вблизи Горловки нет, говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что на обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские военные дали адекватный ответ. Потери врага уточняются.

Циничное и демонстративное использование врагом запрещенных артиллерийских систем демонстрируют нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские договоренности, - отметили в штабе.