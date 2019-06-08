На Донбассе ранен украинский военный

8 июня, 2019, 20:49

В зоне проведения ООС наемники России 6 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook .

В районе с. Водяное боевики вели обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения танка. Вблизи Лебединского боевики вели обстрел используя артиллерию калибра 122 мм, говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе Широкино и Красногоровки российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы.

Отмечается, вблизи села Майское боевики вели обстрел, используя минометы 120 и 82 мм, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевые травмы, говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.