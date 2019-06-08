Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией
8 июня, 2019, 11:28
Венесуэла открывает границу с Колумбией
Об этом в субботу, 8 июня 2019 года, сообщил в Twitter президент страны Николас Мадуро.
"Я приказал открыть пограничные пункты с Колумбией в штате Тачира начиная с этой субботы, 8 июня", - отметил он.
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По его словам, венесуэльцы являются "мирным народом, который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение".
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- Режим Мадуро заблокировал границы с соседними странами после того, как оппозиция объявила о намерении в обход официального отказа доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь.
- В мае США назвали главное условие восстановления демократии в Венесуэле.