Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией

8 июня, 2019, 11:28

Венесуэла открывает границу с Колумбией

Об этом в субботу, 8 июня 2019 года, сообщил в Twitter президент страны Николас Мадуро.

"Я приказал открыть пограничные пункты с Колумбией в штате Тачира начиная с этой субботы, 8 июня", - отметил он.

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По его словам, венесуэльцы являются "мирным народом, который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение".

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