//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГриценко советуется с подписчиками об объединении с партией Саакашвили

Гриценко советуется с подписчиками об объединении с партией Саакашвили

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко не исключает объединения его политсилы с "Движением новых сил" Михеила Саакашвили

Об этом Анатолий Гриценко написал в Facebook .

Он обратился к своим подписчикам, чтобы услышать их мнение о целесообразности объединения усилий на этих выборах.

"Как вы думаете, создание совместной команды с ДНС и наше общее участие в выборах - в пользу Украины?", - написал Гриценко.

По его словам, многие предлагают нам объединиться с партией Саакашвили, ибо обе политсилы были в тесном сотрудничестве на президентских выборах.

"На сегодняшний день мы уже объединились в единую команду с тремя проукраинскими проевропейскими партиями - это Народный контроль ( Дмитрий Добродомов ), Родная Страна (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук)", - подчеркнул он.

Гриценко добавил, что хочет объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил, чтобы выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей.

  • Напомним, 8 июня бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" ни с кем не будет объединяться на досрочных выборах в Верховную Раду.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 июня, 2019 суббота

больше новостей

8 июня, 2019 суббота

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать