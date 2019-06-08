Гриценко советуется с подписчиками об объединении с партией Саакашвили
Об этом Анатолий Гриценко написал в Facebook .
Он обратился к своим подписчикам, чтобы услышать их мнение о целесообразности объединения усилий на этих выборах.
"Как вы думаете, создание совместной команды с ДНС и наше общее участие в выборах - в пользу Украины?", - написал Гриценко.
По его словам, многие предлагают нам объединиться с партией Саакашвили, ибо обе политсилы были в тесном сотрудничестве на президентских выборах.
"На сегодняшний день мы уже объединились в единую команду с тремя проукраинскими проевропейскими партиями - это Народный контроль ( Дмитрий Добродомов ), Родная Страна (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук)", - подчеркнул он.
Гриценко добавил, что хочет объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил, чтобы выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей.
- Напомним, 8 июня бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" ни с кем не будет объединяться на досрочных выборах в Верховную Раду.