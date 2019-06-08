Гриценко советуется с подписчиками об объединении с партией Саакашвили

8 июня, 2019, 17:25

Об этом Анатолий Гриценко написал в Facebook .

Он обратился к своим подписчикам, чтобы услышать их мнение о целесообразности объединения усилий на этих выборах.

"Как вы думаете, создание совместной команды с ДНС и наше общее участие в выборах - в пользу Украины?", - написал Гриценко.

По его словам, многие предлагают нам объединиться с партией Саакашвили, ибо обе политсилы были в тесном сотрудничестве на президентских выборах.

"На сегодняшний день мы уже объединились в единую команду с тремя проукраинскими проевропейскими партиями - это Народный контроль ( Дмитрий Добродомов ), Родная Страна (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук)", - подчеркнул он.

Гриценко добавил, что хочет объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил, чтобы выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей.