Во Львове всегда победа! - Княжицкий

8 июня, 2019, 00:05

В поединке отбора Евро-2020 с Сербией на "Львов Арене" сборная Украины разгромила соперника со счетом 5: 0

"Когда я во Львове, когда рядом друзья - всегда победа !!!", - написал на своей странице в соцсети народный депутат Николай Княжицкий.

"Особенно над теми, кто говорит о Европе, а поддерживает Россию!)))", - добавил он.

Напомним, 7 июня в поединке отбора Евро-2020 с Сербией на "Львов Арене" сборная Украины разгромила соперника со счетом 5:0