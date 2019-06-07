//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВо Львове всегда победа! - Княжицкий

Во Львове всегда победа! - Княжицкий

В поединке отбора Евро-2020 с Сербией на "Львов Арене" сборная Украины разгромила соперника со счетом 5: 0

"Когда я во Львове, когда рядом друзья - всегда победа !!!", - написал на своей странице в соцсети народный депутат Николай Княжицкий.

"Особенно над теми, кто говорит о Европе, а поддерживает Россию!)))", - добавил он.

Напомним, 7 июня в поединке отбора Евро-2020 с Сербией на "Львов Арене" сборная Украины разгромила соперника со счетом 5:0

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 июня, 2019 суббота

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать