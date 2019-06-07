В Украину вернулись дети, которых хотели продать в Грузии

7 июня, 2019, 10:21

В Украину самолетом вернулись десять детей семьи Сусляков с Хмельнитчины, которые после ареста их матери Юлии находились в приемных семьях в Грузии

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Борт с детьми прибыл в ночь на седьмое июня. Малышей сопровождал уполномоченный Главы государства по правам ребенка Николай Кулеба.

По его словам, дети длительное время находились в переездах по территории Грузии и России и им необходима длительная реабилитация.

Николай Кулеба сообщил, что одним из основных препятствий для возвращения детей в Украине было подозрение, что их родители намерены их продать. В частности, правоохранителей насторожило то, что семь из десяти детей были рождены суррогатными матерями в течение одного года.

Он отметил, что дети из семьи Сусляков должны проживать с бабушками в одной семье, чтобы они не чувствовали себя разделенными.

Напомним, Юлию и Юрия Сусляков подозревают в торговле детьми. Женщину задержали в Грузии, когда она с десятью потомками хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию.

6 июня Зеленский отправил президентский самолет за этими детьми.