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Espreso.tvОбществоЗеленский отправил президентский самолет за украинскими детьми, которых хотели продать в Грузии

Зеленский отправил президентский самолет за украинскими детьми, которых хотели продать в Грузии

В Украину вернутся 10 украинских детей, которые оказались в Грузии и могли стать объектами торговли

Об этом написала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facebook.

"Президент Владимир Зеленский направил за детьми свой президентский борт", - отметила она.

Пресс-секретарь президента отметила, что "там находится уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба по поручению Владимира Зеленского".

По ее словам, Кулеба уже встретился с представителями Генеральной прокуратуры и Министерства труда, здоровья и социальных дел Грузии для решения вопроса оформления необходимых документов для возвращения детей в Украине.

  • Напомним, в Грузии правоохранители задержали гражданку Украины, которая вместе с 10 детьми въехала на территорию государства из России. Семеро детей родились в течение одного года от суррогатных матерей. Женщину обвиняют в торговле несовершеннолетними. Сейчас двое малолетних остаются под наблюдением в медицинском учреждении, другие восемь - в учреждениях Агентства социального обслуживания.
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