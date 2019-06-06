Зеленский отправил президентский самолет за украинскими детьми, которых хотели продать в Грузии

6 июня, 2019, 18:08

В Украину вернутся 10 украинских детей, которые оказались в Грузии и могли стать объектами торговли

Об этом написала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facebook.

"Президент Владимир Зеленский направил за детьми свой президентский борт", - отметила она.

Пресс-секретарь президента отметила, что "там находится уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба по поручению Владимира Зеленского".

По ее словам, Кулеба уже встретился с представителями Генеральной прокуратуры и Министерства труда, здоровья и социальных дел Грузии для решения вопроса оформления необходимых документов для возвращения детей в Украине.