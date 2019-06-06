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Espreso.tvМирВ США прогремел взрыв в аэропорту, 12 пострадавших

В США прогремел взрыв в аэропорту, 12 пострадавших


фото: cnn
В среду, 5 июня, в аэропорту американского города Розуэлл, штат Нью-Мексико, произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 12 человек

Об этом сообщил капитан полиции штата Лэнс Бейтман, передает CNN.

По его словам, мощный взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта. После взрыва в здании возник пожар, который оперативно потушили.

Как отметили в полиции, пострадавшими оказались сотрудники пожарной службы, которые занимались упаковкой фейерверков накануне Дня независимости США (отмечается 4 июля).

Двое пострадавших были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Еще десяти оказали помощь на месте.

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