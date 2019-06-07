Убийство словацкого журналиста заказал россиянин, - заявил исполнитель

7 июня, 2019, 10:50

Подозреваемый в убийстве словацкого журналиста Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой Мирослав Марчек заявил, что заказчиком убийства был русскоязычный неизвестный мужчина

Об этом сообщает Noviny.

Информацию о том, что заказчиком был иностранец, Марчек узнал от другого подозреваемого в убийстве Золтана Андруско. Об этом, как сообщает телеканал Joj, Марчек заявил в своих показаниях следователям 11 апреля этого года.

Ранее Марчек признался, что именно он стрелял в журналиста и его невесту.

Вот что Марчек отметил в своих показаниях: «Золтан Андруско сказал, что этот заказ для одного его знакомого, россиянина, который плохо говорит по-словацки. Он говорил, что господин является журналистом и пишет некоторые вещи, которые ему не нравятся".

Напомним, 30 октября прошлого года суд арестовал четверых обвиняемых в убийстве словацкого журналиста Кучака.

В Словакии после убийства журналиста Яна Кучака партия Most-Hid, входящая в парламентскую коалицию, инициировала досрочные выборы. Отметим, что секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве. Ранее министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.