В Словакии арестовали подозреваемых в убийстве журналиста, из-за которого проходили массовые протесты
Об этом заявил премьер-министр Петер Пеллегрини, сообщает агенство "Associated Press".
"Полиция арестовала подозреваемых в убийстве двух невинных молодых людей", - написал в Facebook Пеллегрини.
Он отметил, что расследование двойного убийства является очень "приоритетным" для Словакии.
В то же время Даниэль Липсик, адвокат, представляющий семьи Яна Кучака и Мартину Кушнирову, заявил, что аресты были произведены утром 27 сентября.
Полиция подтвердила, что рейды происходят и подозреваемых арестованы. Но агентство не указывает точное количество арестованных.
Убийство журналиста и его невесты вызвало политический кризис, который привел к массовым протестам. В столице Братиславе 3 марта состоялись 20-тысячные акции протеста. Позже уволился руководитель национальной полиции, а 15 марта на фоне политического кризиса в Словакии премьер-министр страны Роберт Фицо и его правительство подали в отставку.
- Напомним, 26 февраля словацкого журналиста-расследователя и его девушку застрелили в собственном доме. Отмечается, что причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке - в голову. Полиция считает, что они были убиты между 22 и 25 февраля.
- Ранее отмечалось, что словацкая полиция отпустила 6 подозреваемых в двойном убийстве, большинство из них итальянцы.
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