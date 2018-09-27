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В Словакии арестовали подозреваемых в убийстве журналиста, из-за которого проходили массовые протесты

Полиция Словакии арестовала подозреваемых в убийстве журналиста Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой

Об этом заявил премьер-министр Петер Пеллегрини, сообщает агенство "Associated Press".

"Полиция арестовала подозреваемых в убийстве двух невинных молодых людей", - написал в Facebook Пеллегрини.

Он отметил, что расследование двойного убийства является очень "приоритетным" для Словакии.

В то же время Даниэль Липсик, адвокат, представляющий семьи Яна Кучака и Мартину Кушнирову, заявил, что аресты были произведены утром 27 сентября.

Полиция подтвердила, что рейды происходят и подозреваемых арестованы. Но агентство не указывает точное количество арестованных.

Убийство журналиста и его невесты вызвало политический кризис, который привел к массовым протестам. В столице Братиславе 3 марта состоялись 20-тысячные акции протеста. Позже уволился руководитель национальной полиции, а 15 марта на фоне политического кризиса в Словакии премьер-министр страны Роберт Фицо и его правительство подали в отставку.

  • Напомним, 26 февраля словацкого журналиста-расследователя и его девушку застрелили в собственном доме. Отмечается, что причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке - в голову. Полиция считает, что они были убиты между 22 и 25 февраля.
  • Ранее отмечалось, что словацкая полиция отпустила 6 подозреваемых в двойном убийстве, большинство из них итальянцы.

 

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