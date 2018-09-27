В Словакии арестовали подозреваемых в убийстве журналиста, из-за которого проходили массовые протесты

27 сентября, 2018, 12:11

Полиция Словакии арестовала подозреваемых в убийстве журналиста Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой

Об этом заявил премьер-министр Петер Пеллегрини, сообщает агенство "Associated Press".

"Полиция арестовала подозреваемых в убийстве двух невинных молодых людей", - написал в Facebook Пеллегрини.

Он отметил, что расследование двойного убийства является очень "приоритетным" для Словакии.



В то же время Даниэль Липсик, адвокат, представляющий семьи Яна Кучака и Мартину Кушнирову, заявил, что аресты были произведены утром 27 сентября.

Полиция подтвердила, что рейды происходят и подозреваемых арестованы. Но агентство не указывает точное количество арестованных.

Убийство журналиста и его невесты вызвало политический кризис, который привел к массовым протестам. В столице Братиславе 3 марта состоялись 20-тысячные акции протеста. Позже уволился руководитель национальной полиции, а 15 марта на фоне политического кризиса в Словакии премьер-министр страны Роберт Фицо и его правительство подали в отставку.