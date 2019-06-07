Трамп и Макрон на торжествах в Нормандии обсудили Украину

"В повестке дня также были темы безопасности, борьбы с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после празднования годовщины операции "Оверлорд" лидеры США и Франции провели переговоры. Они продолжались около двух часов, включая обед. Трамп и Макрон обсудили все основные вопросы, по которым они раньше не достигли согласия, включая Иран, торговлю и изменение климата.

Трамп уменьшил разногласия с Францией по поводу Ирана, сказав Макрону, что они оба согласны, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия, пишет агентство. Президент США также повторил свое предложение возобновить переговоры с Ираном по ядерной программе.

Что касается мировой торговли Макрон еще раз напомнил, что хочет уважать "правила игры", а интересы Франции и компаний должны быть защищены.

Франция надеется снова обсудить вопросы торговли и климата со США на предстоящем саммите G7, который запланирован на август в юго-западной части Франции. Трамп пока официально не подтвердил, что он будет присутствовать на саммите.

Как сообщалось, 6 июня на севере Франции Эммануэль Макрон и Дональд Трамп приняли участие в торжественных памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944.