Американский ветеран высадки в Нормандии прыгнул с парашютом в 97 лет

6 июня, 2019, 14:25

Американский ветеран Том Райс совершил прыжок с парашютом в возрасте 97 лет, посвятив его памяти участников операции "Оверлорд" - высадки войск союзников в Нормандии во время Второй Мировой войны

Как сообщает CBS News , сам Райс также был ее участником. Он высадился там же, где и 75 лет назад, во французском городе Карантана.

Вместе с Райсом с парашютом прыгнули более 200 парашютистов из 14 стран. "Я хочу вернуться и сделать это снова!" - поделился ветеран после прыжка.

Союзные войска в рамках операции "Оверлорд" начали высаживаться на севере Франции, в Нормандии, 6 июня 1944 ( "День Д"), открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе. Эта операция стала самой масштабной в мировой истории высадки воздушного десанта. В "Оверлорд" было задействовано 12 000 самолетов, которые предшествовали морской десантной операции.