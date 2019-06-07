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Espreso.tvОбществоПод кинотеатром "Киев" устроили акцию протеста. Фотофакт

Под кинотеатром "Киев" устроили акцию протеста. Фотофакт

Под столичным кинотеатром "Киев" активисты устроили акцию протеста против якобы рейдерского захвата представителями праворадикальных организаций

Об этом сообщает Еспресо.TV

Отмечается, что активисты выкрикивают: "Капиталисты убивают наш город".

На мероприятии протестуют против передачи кинотеатра киносети, "это может убить фестивали некоммерческих фильмов".

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Киев" сообщил о попытке силового захвата.

В КГГА захват отрицают и ссылаются на инвентаризацию. Коммунальщики добавляют, что в течение апреля-мая арендаторы незаконно оказывали сопротивление комиссии, которая хотела обследовать помещения.

Здание кинотеатра принадлежит городу, но еще с конца 90-х сдавалось в аренду культурному центру "Киев".

Напоминаем, что 15 апреля стало известно, что у кинотеатра "Киев" появится новый арендатор. Победителем конкурса на право аренды помещения стала компания "Синема-Центр", владелицей которой является Любовь Лисовская. Несмотря на то, что администрация кинотеатра "Киев" обращалась в КГГА с просьбой продлить аренду.

 

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