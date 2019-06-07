Под кинотеатром "Киев" устроили акцию протеста. Фотофакт

7 июня, 2019, 20:02

Под столичным кинотеатром "Киев" активисты устроили акцию протеста против якобы рейдерского захвата представителями праворадикальных организаций

Об этом сообщает Еспресо.TV

Отмечается, что активисты выкрикивают: "Капиталисты убивают наш город".

На мероприятии протестуют против передачи кинотеатра киносети, "это может убить фестивали некоммерческих фильмов".

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Киев" сообщил о попытке силового захвата.

В КГГА захват отрицают и ссылаются на инвентаризацию. Коммунальщики добавляют, что в течение апреля-мая арендаторы незаконно оказывали сопротивление комиссии, которая хотела обследовать помещения.

Здание кинотеатра принадлежит городу, но еще с конца 90-х сдавалось в аренду культурному центру "Киев".

Напоминаем, что 15 апреля стало известно, что у кинотеатра "Киев" появится новый арендатор. Победителем конкурса на право аренды помещения стала компания "Синема-Центр", владелицей которой является Любовь Лисовская. Несмотря на то, что администрация кинотеатра "Киев" обращалась в КГГА с просьбой продлить аренду.