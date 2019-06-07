Кинотеатр "Киев" сообщил о попытке силового захвата
7 июня, 2019, 19:13
Администрация столичного кинотеатра "Киев" сообщила о попытке силового захвата из-за появления в вестибюле людей в военной форме
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Все, что здесь есть - это все на средства культурного центра кинотеатр "Киев", оборудование, все", - заявляет заместитель директора кинотеатра Ирина Шинкаренко.
В КГГА захвата отрицают и ссылаются на инвентаризацию. Коммунальщики добавляют, что в течение апреля-мая арендаторы незаконно оказывали сопротивление комиссии, которая хотела обследовать помещения.
Здание кинотеатра принадлежит городу, но еще с конца 90-х сдавалось в аренду культурному центру "Киев".
- Напоминаем, что 15 апреля стало известно, что у кинотеатра "Киев" появится новый арендатор. Победителем конкурса на право аренды помещения стала компания "Синема-Центр", владелицей которой является Любовь Лисовская. В компании предложили платить за аренду здания 2,119 млн гривен в месяц. Несмотря на то, что администрация кинотеатра "Киев" обращалась в КГГА с просьбой продлить аренду.