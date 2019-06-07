Кинотеатр "Киев" сообщил о попытке силового захвата

7 июня, 2019, 19:13

Администрация столичного кинотеатра "Киев" сообщила о попытке силового захвата из-за появления в вестибюле людей в военной форме

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Все, что здесь есть - это все на средства культурного центра кинотеатр "Киев", оборудование, все", - заявляет заместитель директора кинотеатра Ирина Шинкаренко.

В КГГА захвата отрицают и ссылаются на инвентаризацию. Коммунальщики добавляют, что в течение апреля-мая арендаторы незаконно оказывали сопротивление комиссии, которая хотела обследовать помещения.

Здание кинотеатра принадлежит городу, но еще с конца 90-х сдавалось в аренду культурному центру "Киев".