На побережье Канады выбросило странное существо с "зубастым" хвостом и головой крокодила

7 июня, 2019, 10:49

Житель Канады обнаружил на побережье странное существо с головой крокодила и "зубастым" хвостом

Об этом сообщает издание The Mirror .

43-летний Нил Эйр (Neil Eyre) из города Сиднея, провинция Британская Колумбия, наткнулся на останки странного существа, когда гулял по побережью. "Как увлеченный рыбак я хорошо знаю, кто водится в океане. Но это животное поразило меня", - рассказал Нил.

Канадец сначала подумал, что перед ним дельфин или кит, но хвост с острыми наростами, похожими на зубы, заставил его изменить мнение: "Голова была, как у крокодила, ромбовидная и с огромной пастью".

На следующий день он привел невесту к тому месту, где обнаружил существо, она его сфотографировала и выложила снимок в соцсети.

Местные жители предположили, что это легендарное морское чудовище Кадборозавр, которое якобы водится у побережья Северной Америки. Однако представитель местного океанариума выдвинул гипотезу, что Эйр нашел труп большого калифорнийского ската. Эйр отметил, что его знакомая биолог сказала, что не слышала, чтобы скатов выносило на берег.

Студент из Университета Виктории Брайан Тиммер (Brian Timmer) заявил, что почти уверен, что это скат. Он пояснил, что рыбаки нередко отрезают крылья у скатов и выдают их за расчески, а тело оставляют в воде. Эти останки, считает Тиммер, и нашел Эйр.