//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФранция поддерживает снятие блокады с Донбасса, - Дюмон

Франция поддерживает снятие блокады с Донбасса, - Дюмон


фото: РБК-Україна
Снятие экономической блокады с ОРДЛО - это одна из инициатив, направленных на восстановление мира на Донбассе

Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон, передает РБК-Украина .

"Франция всегда поддерживала обмен с населением по другую сторону линии соприкосновения. Все инициативы, направленные на восстановление мира на Донбассе, заслуживают поддержки", - отметила она.

Читайте также: Отмена рублевой зоны и псевдонационализации: у Зеленского рассказали об условиях снятия блокады с ОРДЛО

  • Напомним, 5 июня представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма предложил снять блокаду с Донбасса.
  • Позже генпрокурор Юрий Луценко отметил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать