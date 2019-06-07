Франция поддерживает снятие блокады с Донбасса, - Дюмон
7 июня, 2019, 20:46
Снятие экономической блокады с ОРДЛО - это одна из инициатив, направленных на восстановление мира на Донбассе
Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон, передает РБК-Украина .
"Франция всегда поддерживала обмен с населением по другую сторону линии соприкосновения. Все инициативы, направленные на восстановление мира на Донбассе, заслуживают поддержки", - отметила она.
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- Напомним, 5 июня представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма предложил снять блокаду с Донбасса.
- Позже генпрокурор Юрий Луценко отметил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма.