Джулиани может покинуть команду юристов Трампа

По словам Джулиани, он готов остаться личным адвокатом главы Белого дома, если он попросит. "Все зависит от того, буду ли я нужен", - подчеркнул адвокат.

Как известно, адвокат был помощником Трампа во время предвыборной гонки. После победы на выборах Трамп назначил Джулиани на должность советника Белого дома по вопросам кибербезопасности. В апреле 2018 года было объявлено, что Джулиани вошел в группу юристов, представляющих интересы президента США в рамках проведенного Мюллером расследования о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году.

Бывший мэр Нью-Йорка, которому после победы Трампа пророчили пост генпрокурора или главы министерства внутренней безопасности, также сообщил, что не заинтересован в чиновничьих должностях в администрации, но если президенту нужны его юридические услуги, он готов прийти на помощь, говорится в сообщении.

Ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

В интервью корреспонденту телеканала "Интер" он сказал, что избранный президент Украины Владимир Зеленский находится в руках людей, которые выступали против президента США Дональда Трампа.