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Espreso.tvМирДжулиани может покинуть команду юристов Трампа

Джулиани может покинуть команду юристов Трампа


фото: REUTERS
Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани может покинуть команду юристов президента США после того, как закончит с последствиями расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы
Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на самого Джулиани.

По словам Джулиани, он готов остаться личным адвокатом главы Белого дома, если он попросит. "Все зависит от того, буду ли я нужен", - подчеркнул адвокат.

Как известно, адвокат был помощником Трампа во время предвыборной гонки. После победы на выборах Трамп назначил Джулиани на должность советника Белого дома по вопросам кибербезопасности. В апреле 2018 года было объявлено, что Джулиани вошел в группу юристов, представляющих интересы президента США в рамках проведенного Мюллером расследования о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году.

Бывший мэр Нью-Йорка, которому после победы Трампа пророчили пост генпрокурора или главы министерства внутренней безопасности, также сообщил, что не заинтересован в чиновничьих должностях в администрации, но если президенту нужны его юридические услуги, он готов прийти на помощь, говорится в сообщении.

Ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

В интервью корреспонденту телеканала "Интер" он сказал, что избранный президент Украины Владимир Зеленский находится в руках людей, которые выступали против президента США Дональда Трампа.

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