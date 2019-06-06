Зозуля рассказал, как отказался от денег Ахметова

6 июня, 2019, 12:31

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал, что отказался от предложения Рината Ахметова перейти в "Шахтер"

Об этом он заявил в программе "Бомбардир" на YouTube.

По словам Романа Зозули, в 2013 году владелец "Шахтера" Ринат Ахметов лично звонил и обещал в случае перехода в донецкий клуб втрое большую зарплату, чем в "Днепре".

"Ахметов сказал, что не знает мою зарплату, но дает втрое больше. И за то, что я сейчас соглашусь, еще подъемные 2 млн. Было очень приятно, что "Шахтер" интересуется, сам президент звонил. Понимал, если перейду - сильно выиграю финансово ", - вспомнил Зозуля.

Однако, по словам форварда, он отказался понимая, что в "Шахтере" не имеет шансов играть в основном составе.

"Там был Луис Адриано, Луческу, вся атака бразильцы. У меня было бы мало шансов играть. Но я на тот момент выступал за сборную, в" Днепре ", играл в Лиге Европы. Все было хорошо. Посмотрите, что произошло с Селезневым с Девичем. Так что уговорить меня было невозможно. К тому же я воспитанник "Динамо", у меня динамовское сердце ", - сказал Зозуля.