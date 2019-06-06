Зеленский внесет в Раду законопроект, который снимает неприкосновенность с дипломатов и судей

6 июня, 2019, 15:55

По словам представителя Зеленского в парламенте, все должностные лица должны быть равными в правах с каждым рядовым украинцем

Об этом сообщает УНИАН.

"В новую каденцию Верховной Рады мы, как и обещали, внесем новую конституционную норму, где будет решен вопрос о снятии иммунитета со всех трех категорий (депутатов, дипломатов и судей) ... Эти лица не будут иметь той юридической неприкосновенности, которую они сегодня имеют. Мы исходим из того, что все должностные лица Украины должны быть равными по правам с каждым украинцем", - отметил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.