Зеленский внесет в Раду законопроект, который снимает неприкосновенность с дипломатов и судей
6 июня, 2019, 15:55
По словам представителя Зеленского в парламенте, все должностные лица должны быть равными в правах с каждым рядовым украинцем
Об этом сообщает УНИАН.
"В новую каденцию Верховной Рады мы, как и обещали, внесем новую конституционную норму, где будет решен вопрос о снятии иммунитета со всех трех категорий (депутатов, дипломатов и судей) ... Эти лица не будут иметь той юридической неприкосновенности, которую они сегодня имеют. Мы исходим из того, что все должностные лица Украины должны быть равными по правам с каждым украинцем", - отметил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
- Изменения в Конституцию, "чтобы все граждане Украины были равны перед законом - не только декларативно, но и в реальности" - одно из первых обещаний гражданам новоизбранного президента Украины.