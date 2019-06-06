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Espreso.tvОбществоЗеленский внесет в Раду законопроект, который снимает неприкосновенность с дипломатов и судей

Зеленский внесет в Раду законопроект, который снимает неприкосновенность с дипломатов и судей

По словам представителя Зеленского в парламенте, все должностные лица должны быть равными в правах с каждым рядовым украинцем

Об этом сообщает УНИАН.

"В новую каденцию Верховной Рады мы, как и обещали, внесем новую конституционную норму, где будет решен вопрос о снятии иммунитета со всех трех категорий (депутатов, дипломатов и судей) ... Эти лица не будут иметь той юридической неприкосновенности, которую они сегодня имеют. Мы исходим из того, что все должностные лица Украины должны быть равными по правам с каждым украинцем", - отметил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

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