Снятие неприкосновенности с президента и судей: у Зеленского рассказали о первых шагах после возможной победы

19 апреля, 2019, 11:29

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского рассказали о его первых шагах после возможной победы на выборах

Об этом главный политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков рассказал в интервью изданию Главком .

"Речь идет о новых законах, которые, я надеюсь, парламент примет. Первый -" О народовластия ". Фактически он о расширении норм прямой демократии. По Конституции, единственным носителем власти в нашей стране является народ. Здесь не только речь о референдуме. В законе есть норма о петиции и другие вещи, которые могут быть реализованы. Текст законопроекта пока пишут ", - рассказал Разумков.

Отмечается, что следующий шаг - это изменения в Конституцию, "чтобы все граждане Украины были равны перед законом - не только декларативно, но и в реальности".

Далее речь идет о законе, который позволит снять депутатскую неприкосновенность, закон о снятии неприкосновенности с судей и закон об отмене неприкосновенности президента.

Разумков рассказал, что также предлагают внести закон об импичменте президенту.

"Да, у нас есть 11 статья Конституции, где все это прописано, но она не работает", - добавил он.

"И еще один не менее важный закон - об отзыве народного депутата. Это уменьшит количество миллионеров на квадратный метр Верховной Рады", - подытожил представитель штаба.