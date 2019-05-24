Сенат США предлагает увеличить помощь Украине по безопасности в $ 300 млн
24 мая, 2019, 10:14
Сенат США предложил в оборонном бюджете на 2020 год увеличить до $ 300 млн и существенно расширить помощь на политику безопасности Украине
Об этом сообщили в посольстве Украины в США.
"Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны, которым санкционировано выделение Пентагону $ 300 млн для предоставления безопасности помощи Украине", - говорится в сообщении.
По данным посольства, запланированы расходы на помощь ВС Украины на $ 50 млн превышают расходы текущего года.
Из указанной суммы $ 100 млн должны быть направлены на летальные виды вооружений, отметили украинские дипломаты.
Закон о бюджете США на 2020 год вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания президентом США.
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