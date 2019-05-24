//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСенат США предлагает увеличить помощь Украине по безопасности в $ 300 млн

Сенат США предлагает увеличить помощь Украине по безопасности в $ 300 млн

Сенат США предложил в оборонном бюджете на 2020 год увеличить до $ 300 млн и существенно расширить помощь на политику безопасности Украине

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

"Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны, которым санкционировано выделение Пентагону $ 300 млн для предоставления безопасности помощи Украине", - говорится в сообщении.

По данным посольства, запланированы расходы на помощь ВС Украины на $ 50 млн превышают расходы текущего года.

Из указанной суммы $ 100 млн должны быть направлены на летальные виды вооружений, отметили украинские дипломаты.

Закон о бюджете США на 2020 год вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания президентом США.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать