Искусственный интеллект научился различать "речь" младенцев

6 июня, 2019, 15:36

Разработчики искусственного интеллекта из колледжа Нью-Джерси представили нейросеть, которая может отличать крики младенцев друг от друга и классифицировать их

Исследование опубликовано в журнале Journal of Automatica Sinica .

Искусственный интеллект, построенный на технологии распознавания речи, работает по методу сжатого зондирования - с его помощью нейросеть может получить и восстановить значение сигнала, используя данные о его предыдущем контексте.

В рамках эксперимента инженеры использовали 26 младенцев в возрасте от трех дней до шести месяцев в отделении интенсивной терапии новорожденных. С помощью врачей алгоритм запомнил пять основных криков, означающих желание младенца поесть, поспать, сменить подгузники, потребность во внимании а также дискомфорт.

По словам ведущего автора статьи Лючуаня Лю, в звуках, которые издают дети, как и в случае со взрослыми, содержится множество информации о здоровье. Для всех пяти категорий звуков ученые определили характерные частоты и временной интервал.

За несколько дней искусственный интеллект зафиксировал 422 крика голода, 182 крика дискомфорта, 151 крик внимания, 137 криков о смене подгузников и 79 криков о сне. В дальнейшем инженеры собираются провести более масштабные исследования.

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