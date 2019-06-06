В Париже задержали вице-президента ФИФА

6 июня, 2019, 16:25

В Париже задержали и допросили вице-президента ФИФА и главу Африканской конфедерации футбола Ахмада Ахмада

Об этом сообщает Jeune Afrique.

Функционера из Мадагаскара доставили на допрос в рамках коррупционного расследования французской полиции.

Судя по всему, речь идет о возможных нарушениях в сделках CAF (Африканской конфедерации футбола) с производителями экипировки. В апреле этого года CAF разорвал контракт с Puma и начал сотрудничество с французской компанией Tactical Steel.

Ахмад прибыл в Париж на заседание конгресса ФИФА, на котором 5 июня Джанни Инфантино был переизбран президентом организации.