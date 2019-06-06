В Париже задержали вице-президента ФИФА
6 июня, 2019, 16:25
В Париже задержали и допросили вице-президента ФИФА и главу Африканской конфедерации футбола Ахмада Ахмада
Об этом сообщает Jeune Afrique.
Функционера из Мадагаскара доставили на допрос в рамках коррупционного расследования французской полиции.
Судя по всему, речь идет о возможных нарушениях в сделках CAF (Африканской конфедерации футбола) с производителями экипировки. В апреле этого года CAF разорвал контракт с Puma и начал сотрудничество с французской компанией Tactical Steel.
Ахмад прибыл в Париж на заседание конгресса ФИФА, на котором 5 июня Джанни Инфантино был переизбран президентом организации.
- Напомним, 5 июня Джанни Инфантино был переизбран на пост президента ФИФА до 2023 года.