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Espreso.tvСпортВ Париже задержали вице-президента ФИФА

В Париже задержали вице-президента ФИФА


фото: jeuneafrique.com
В Париже задержали и допросили вице-президента ФИФА и главу Африканской конфедерации футбола Ахмада Ахмада

Об этом сообщает Jeune Afrique.

Функционера из Мадагаскара доставили на допрос в рамках коррупционного расследования французской полиции.

Судя по всему, речь идет о возможных нарушениях в сделках CAF (Африканской конфедерации футбола) с производителями экипировки. В апреле этого года CAF разорвал контракт с Puma и начал сотрудничество с французской компанией Tactical Steel.

Ахмад прибыл в Париж на заседание конгресса ФИФА, на котором 5 июня Джанни Инфантино был переизбран президентом организации.

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