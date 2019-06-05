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Espreso.tvСпортВо Франции прошли выборы президента ФИФА

Во Франции прошли выборы президента ФИФА


фото: REUTERS
На конгрессе ФИФА в Париже состоялись выборы президента организации

Об этом ФИФА сообщает в twitter.

По итогам заседания президент ФИФА Джанни Инфантино переизбран на своем посту до 2023 года. 49-летний швейцарец был единственным кандидатом на должность, выборы на конгрессе организации в Париже прошли на безальтернативной основе.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.

Среди приглашенных гостей был и президент УАФ Андрей Павелко.

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