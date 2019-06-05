Во Франции прошли выборы президента ФИФА
5 июня, 2019, 13:31
На конгрессе ФИФА в Париже состоялись выборы президента организации
Об этом ФИФА сообщает в twitter.
По итогам заседания президент ФИФА Джанни Инфантино переизбран на своем посту до 2023 года. 49-летний швейцарец был единственным кандидатом на должность, выборы на конгрессе организации в Париже прошли на безальтернативной основе.
Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.
Среди приглашенных гостей был и президент УАФ Андрей Павелко.
Gianni Infantino is re-elected as FIFA President until 2023- FIFA Media (@fifamedia) 5 июня 2019 г.
- Напомним, сегодня НАБУ провело обыски в Доме футбола.