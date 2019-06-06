Трамп обвинил "тотально коррумпированные" СМИ в занижении его рейтингов

6 июня, 2019, 13:59

Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в коррупции и занижении его рейтингов

Об этом он написал в Twitter .

"Если бы абсолютно коррумпированные СМИ были менее коррумпированными, то я поднялся бы в рейтингах на 15 пунктов благодаря нашему огромному успеху в экономике, возможно, лучшем за все время! Если бы коррумпированные СМИ были действительно справедливыми, то я поднялся бы на 25 пунктов", - написал он.

If the totally Corrupt Media was less corrupt, I would be up by 15 points in the polls based on our tremendous success with the economy, maybe Best Ever! If the Corrupt Media was actually fair, I would be up by 25 points. Nevertheless, despite the Fake News, we're doing great! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июня 2019 г.

Однако, по словам Трампа, несмотря на "фейковые новости", у него замечательные результаты.

Ранее Трамп в Британии атаковал телеканал CNN.