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Espreso.tvМирТрамп обвинил "тотально коррумпированные" СМИ в занижении его рейтингов

Трамп обвинил "тотально коррумпированные" СМИ в занижении его рейтингов


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в коррупции и занижении его рейтингов

Об этом он написал в Twitter .

"Если бы абсолютно коррумпированные СМИ были менее коррумпированными, то я поднялся бы в рейтингах на 15 пунктов благодаря нашему огромному успеху в экономике, возможно, лучшем за все время! Если бы коррумпированные СМИ были действительно справедливыми, то я поднялся бы на 25 пунктов", - написал он.

Однако, по словам Трампа, несмотря на "фейковые новости", у него замечательные результаты.

Ранее Трамп в Британии атаковал телеканал CNN.

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