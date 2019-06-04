Трамп в Британии атаковал телеканал CNN

"Только прибыл в Соединенное Королевство. Единственная проблема заключается в том, что CNN является основным источником новостей, доступных из США. После короткого просмотра я выключил его (телеканал, - ред.). Сплошь отрицательные и столь фейковые новости - очень плохо для США", - написал Трамп.

В другой заметке он предложил бойкотировать услуги американского гиганта в сфере телекоммуникаций, компании AT & T, которая обеспечивает ретрансляцию CNN.

"Думаю, если люди перестанут пользоваться услугами или подписываться на AT & T, компания будет вынуждена внести большие изменения по (трансляции, - ред.) CNN", - подчеркнул глава Белого дома.

Just arrived in the United Kingdom. The only problem is that @CNN is the primary source of news available from the US After watching it for a short while, I turned it off. All negative & so much Fake News, very bad for US Big ratings drop. Why does not owner @ATT do something? - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.

Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник начал трехдневный государственный визит в Великобританию.