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Espreso.tvМирТрамп в Британии атаковал телеканал CNN

Трамп в Британии атаковал телеканал CNN

Президент США Дональд Трамп, находясь с государственным визитом в Великобритании, не обошел возможности выразить гнев против американского телеканала CNN, который критикует работу нынешней администрации
Несколько сообщений по этому поводу он разместил на официальной странице в Twitter 

"Только прибыл в Соединенное Королевство. Единственная проблема заключается в том, что CNN является основным источником новостей, доступных из США. После короткого просмотра я выключил его (телеканал, - ред.). Сплошь отрицательные и столь фейковые новости - очень плохо для США", - написал Трамп.

В другой заметке он предложил бойкотировать услуги американского гиганта в сфере телекоммуникаций, компании AT & T, которая обеспечивает ретрансляцию CNN.

"Думаю, если люди перестанут пользоваться услугами или подписываться на AT & T, компания будет вынуждена внести большие изменения по (трансляции, - ред.) CNN", - подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник начал трехдневный государственный визит в Великобританию.

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