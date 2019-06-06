Рада одобрила в целом закон о "промышленном безвизе"

6 июня, 2019, 13:17

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №10183 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу имплементации актов законодательства Европейского Союза в сфере технического регулирования" 230 голосами

Об этом сообщает Еспресо.TV

Документ предусматривает адаптацию национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству ЕС; согласование между собой отдельных норм некоторых законодательных актов; совершенствование норм действующих законодательных актов для их надлежащего применения.

Принятие закона является необходимым условием для реализации положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны. В частности, для окончательного решения Европейской комиссией вопроса о заключении с Украиной Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашения АСАА), согласно которой украинские результаты испытаний и сертификации продукции будут признаваться на европейском уровне.

Также, согласно пояснительной записке, закон значительно упростит доступ украинской продукции на международные и европейские рынки за счет устранения необходимости прохождения двойных процедур сертификации и испытаний в украинских и европейских органах по оценке соответствия.

В частности, принятие закона должно способствовать созданию условий для дальнейшего устранения технических барьеров в торговле промышленными товарами между Украиной и ЕС, а также положительно повлиять на дерегуляцию и улучшить бизнес-климат в стране, поскольку проектом решается задача по устранению тех требований законодательных актов, реализация которых приведет к возложению чрезмерного административного бремени на хозяйствующие субъекты - как производителей и продавцов промышленной продукции, так и органов по оценке соответствия.