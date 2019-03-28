28 марта, 2019, 18:52

"Промышленный безвиз" с Евросоюзом, то есть подписание соглашения АСАА (Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции), возможен в 2020 году

Об этом заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Правительственный портал.

"Надеюсь, что зарегистрированный позавчера евроинтеграционный законопроект о рыночном надзоре народные депутаты примут в апреле, сразу после законопроекта о среднем образовании. Соответственно, после этого ЕС должен принять решение об оценочной миссии, что сделает возможным уже в 2020 году выйти на подписание соглашения АСАА", - сказала вице-премьер.

В то же время она негативно оценила то, что три недели назад Верховная Рада провалила голосование законопроекта, касающегося адаптации национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству ЕС.

Вице-премьер надеется, что при активной вовлеченности министерства экономического развития и торговли подготовка к заключению Соглашения ускорится. Она также отметила, что Украина уже достигла технической совместимости с ЕС в трех приоритетных промышленных секторах экономики. На очереди - работа над достижением такой совместимости и в других секторах.

Признание эквивалентности украинской системы технического регулирования и оценки соответствия европейской значительно упростит экспорт промышленной продукции в ЕС, в частности, производители смогут получать необходимые сертификаты в Украине.