Климпуш-Цинцадзе: соглашение, которое упростит экспорт продукции в ЕС, могут подписать в 2020
Об этом заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Правительственный портал.
"Надеюсь, что зарегистрированный позавчера евроинтеграционный законопроект о рыночном надзоре народные депутаты примут в апреле, сразу после законопроекта о среднем образовании. Соответственно, после этого ЕС должен принять решение об оценочной миссии, что сделает возможным уже в 2020 году выйти на подписание соглашения АСАА", - сказала вице-премьер.
В то же время она негативно оценила то, что три недели назад Верховная Рада провалила голосование законопроекта, касающегося адаптации национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству ЕС.
Вице-премьер надеется, что при активной вовлеченности министерства экономического развития и торговли подготовка к заключению Соглашения ускорится. Она также отметила, что Украина уже достигла технической совместимости с ЕС в трех приоритетных промышленных секторах экономики. На очереди - работа над достижением такой совместимости и в других секторах.
Признание эквивалентности украинской системы технического регулирования и оценки соответствия европейской значительно упростит экспорт промышленной продукции в ЕС, в частности, производители смогут получать необходимые сертификаты в Украине.
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