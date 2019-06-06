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Espreso.tvОбществоПочему Папа Римский решился изменить слова известной молитвы

Почему Папа Римский решился изменить слова известной молитвы


фото: reuters
Папа Римский Франциск считает, что прошлая версия молитвы "Отче наш" побуждает верующих грешить

Об этом сообщает BBC News Украина .

Лидер католической церкви подверг сомнению правильность строк - "не введи нас во искушение".

"Бог никогда не вводит нас в искушение. Он позволяет нам чувствовать искушение, но мы должны сами сделать выбор", - заявил Франциск.

Поэтому эта строка была изменена на "не дай нам впасть в искушение". Таким образом глава римско-католической церкви объясняет, что это Бог не виноват в том, что люди грешат.

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