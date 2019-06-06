Почему Папа Римский решился изменить слова известной молитвы
6 июня, 2019, 15:20
Папа Римский Франциск считает, что прошлая версия молитвы "Отче наш" побуждает верующих грешить
Об этом сообщает BBC News Украина .
Лидер католической церкви подверг сомнению правильность строк - "не введи нас во искушение".
"Бог никогда не вводит нас в искушение. Он позволяет нам чувствовать искушение, но мы должны сами сделать выбор", - заявил Франциск.
Поэтому эта строка была изменена на "не дай нам впасть в искушение". Таким образом глава римско-католической церкви объясняет, что это Бог не виноват в том, что люди грешат.
- Напоминаем, что Папа Римский в июле встретится с Владимиром Путиным, будут говорить об Украине