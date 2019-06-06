Папа Римский в июле встретится с Путиным, будут говорить об Украине

6 июня, 2019, 12:42

В Ватикане 4 июля состоится встреча Папы Римского Франциска и президента России Владимира Путина, на которой они обсудят ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке

Об этом сообщает AFP.

Ранее Кремль подтвердил, что Путин должен посетить Италию, но ничего не сказал о дате визита и планах президента встретиться с Папой Франциском.

"Я могу подтвердить, что Святейший Отец примет президента России Владимира Путина в Ватикане 4 июля", - сказал официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти.

Ранее Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность тем, что происходит конфликт на Донбассе. Он также призвал соблюдать "мирного пути урегулирования конфликта". Папа Римский выступил за уважение международного права, он назвал "фундаментом безопасности и сосуществования во всем регионе". Он пообещал продолжать начатые уже ранее гуманитарные проекты, направленные на помощь украинскому населению.