Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке, - Вятрович

6 июня, 2019, 11:42

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отреагировал, вероятно, по поводу предложения Леонида Кучмы о запрете ВСУ стрелять в ответ в районе боевых действий на Донбассе

Соответствующее сообщение он сделал в своем Facebook .

Отметим, что Вятрович не объяснил, что именно он комментирует.

Однако 5 июня глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в Минске заявил, что при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ВСУ ведение огня.